Горняк22: Католический костел на месте аптеки в центре Барнаула восстановят за 70 млн

Здание бывшего католического костела в Барнауле Фото: commons.m.wikimedia.org

Работы могут занять не меньше пяти лет – из-за состояния стен здание придется разобрать полностью, чтобы возвести заново

Работы по реставрации здания костела Римско-католической церкви в центре Барнаула на проспекте Ленина, 44, где много лет располагалась аптека, обойдутся минимум в 70 млн рублей. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой представителя подрядчика на объекте – замдиректора компании «Стройпоток» Алексея Самохина.

По его данным, костел украсит колокольная, внутри установят большой электрический орган. Работы могут занять не меньше пяти лет – из-за состояния стен здание придется разобрать полностью, чтобы возвести заново.

Сейчас готовят проектно-сметную документацию – ее разрабатывает известная в городе архитектурная мастерская «Классика» Александра Деринга.

В конце 2019 года стало известно, что барнаульские католики вернули в свою собственность здание церкви на проспекте Ленина, которое было возведено в 1913 году. Они сразу заявили о намерении вернуть объекту его исторический вид.

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