Горняк22: Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч школьникам со 2 августа
1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова
Выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет — большей части из них уведомление об этом пришло на портале госуслуг
Правительство РФ утвердило постановление о старте президентской выплаты по 10 тысяч рублей на школьников со 2 августа. Об этом сообщает сайт кабмина.
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, перечислять деньги российским семьям начнут на две недели раньше, чем планировалось в связи с технической готовностью.
Выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Как оформить выплату 10 тысяч на школьника
Ещё в начале июля портал госуслуг разослал 12,5 миллионам авторизованным на сервисе родителям уведомления со ссылкой на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить правильность данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.
Те, кто не отправили заявление через портал, могут заполнить его на Госуслугах самостоятельно.
Ранее стало известно, что «путинские» выплаты к школе получат почти 400 тысяч детей в Алтайском крае.