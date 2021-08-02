Горняк22: Стихийный рынок дачников в районе барнаульского Докучаево ликвидируют

Уличная торговля Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Жители дома по Попова, 64 пытаются разогнать торговцев местного базара, которые, с их слов, не дают им спокойно спать и разводят антисанитарию прямо под окнами

Глава Барнаула поручил администрации Ленинского района города проработать варианты по обустройству точек продажи продукции с приусадебных и дачных участков в районе рынка Докучаево. Об этом сообщает пресс-центр горадминистрации.

Накануне Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу торговли в неустановленных местах возле дома по адресу улице Попова, 64. По его словам, власти неоднократно получали жалобы на стихийный рынок от жителей микрорайона.

«Ситуацию, конечно, надо решать, но и людей, которые там торгуют, тоже надо понять», – заявил глава.

Франк отметил, что «торговать на тротуаре – это неправильно», но людям надо дать возможность спокойно и легально продавать свою продукцию.

Ранее «Толк» рассказывал о том, чем помешал несанкционированный рынок на Докучаево жителям Барнаула.

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