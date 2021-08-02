ГОРНЯК22 02.08.2021
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Горняк22: Первая рабочая неделя августа в Алтайском крае начнется с 33-градусной жары

Горняк22
11 часов Ago

Цветы Фото: Анна Меньшикова

По 2 августа в регионе продолжает действовать объявленное ранее синоптиками штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Первая рабочая неделя августа в Алтайском крае начнется с 30-градусной жары. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Погода в крае

Температура воздуха оставит +28…+33 градуса. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Температура +29…+31 градус. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

ТОЛК

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