Горняк22: Как поздравить любимых с Днем ВДВ 2021 в стихах и прозе
День ВДВ Фото: Анна Меньшикова
2 августа в России с размахом отмечают профессиональный праздник военнослужащих — День ВДВ 2021. Праздничная подборка красивых поздравлений с Днем ВДВ в прозе, стихах и СМС — в нашем материале
Поздравления с Днем ВДВ в стихах
С Днем ВДВ, голубые береты!
Мирного неба над головой.
Вы ведь недаром в тельняшки одеты —
Дружите вы с высотой, с синевой!
В вас многое есть: сила, смелость, фигура.
Здоровья вам, счастья, удачи в судьбе.
Сегодня расслабьтесь. Гуляй, десантура!
Всех с праздником! Честь и хвала ВДВ.
С Днём ВДВ, голубые береты!
Пусть будут сегодня солнцем согреты
Широкие плечи в полосатых тельняшках
И храброе сердце с душой нараспашку.
Дружбы бесценной и крепких семей.
Хоть годы идут, становитесь сильней,
Не изменяйте принципам чести.
Ну и здоровья вам лет так на двести!
Поздравления в День ВДВ 2 августа
Поздравляю с Днём воздушно-десантных войск! Желаю всегда обладать такой же силой воли, духа и мысли, желаю каждый день чувствовать себя молодым, энергичным и смелым, как во время первого прыжка. Успехов во всех направлениях!
Поздравляю с Днём ВДВ, с праздником великой силы и отчаянного мужества. Желаю, чтобы голубой берет никогда не потерял достоинства и чести, чтобы звание десантника в тебе всегда хранило верность сердца, отвагу души и крепость тела.
Поздравления с Днем ВДВ-2021 в СМС
Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
В достойный, гордый праздник
Скажу тебе по случаю:
С Днем ВДВ, десантник.
Желаю только лучшего!
Желаю чистого мирного неба,
Счастья большого в груди,
Здоровья, энергии, силы,
Лучших дней впереди.
Источник