Горняк22: Томенко поздравил железнодорожников Алтая с профессиональным праздником

Виктор Томенко Фото: Анна Меньшикова

По словам главы региона, специалисты обеспечивают бесперебойный транзит товаров как по России, так и за рубеж, растет уровень комфорта для пассажиров.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил железнодорожников региона с профессиональным праздником. Обращение публикует официальный краевой администрации.

«Железнодорожное сообщение вносит весомый вклад в развитие экономики и повседневную жизнь Алтайского края», – говорится в сообщении.

Глава региона пожелал специалистам крепкого здоровья, успехов, спокойствия и благополучия.

Уточняется, что сейчас в отрасли работают порядка 9 тысяч человек. При этом протяженность железных дорог на территории региона – свыше 1500 километров.

В праздничной речи отмечается, что службы обеспечивают бесперебойный транзит товаров как по России, так и за рубеж. В этом году открыты обновленный вокзал и станция в Тягуне, который становится заметным туристическим центром. Развивается пригородное железнодорожное сообщение, растет уровень комфорта для пассажиров.

Ранее «Толк» рассказывал о том, когда День железнодорожника в 2021 году и как его отмечают.

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