Горняк22: В России водителей будут автоматически лишать прав из-за проблем со здоровьем

Водитель Фото: pixabay.com

С марта 2022 года россиянам для получения и продления водительских прав не придется подавать в ГИБДД медсправки. Минздрав сделает это самостоятельно

ГИБДД сможет лишать прав водителей, если их состояние здоровья противоречит езде за рулем, сообщает «Коммерсант». При этом минздрав будет сам отправлять в ведомство соответствующие справки.

При выявлении болезни, водитель будет отправлен на медосвидетельствование. Если диагноз подтвердится, то водителю выдадут права с соответствующей пометкой. В случае если сведения окажутся ложными, то он сможет восстановить права. Однако если врачи решат, что водителю совсем нельзя садиться за руль, ГИБДД полностью аннулирует права.

Сейчас к болезням, при которых запрещено водить относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

Ранее сообщалось, что в России начали действовать новые правила получения водительских прав.

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