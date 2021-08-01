Горняк22: В Барнауле ищут подрядчика для ремонта трех мостов через Пивоварку

Ремонт Старого моста в Барнауле Фото: Упрдор "Алтай"

Победитель должен будет провести масштабную работу по ремонту нескольких мостов. Средства будут выделена из городского бюджета

Мэрия Барнаула объявила аукцион по поиску подрядчика для ремонта трех мостов через реку Пивоварку и одного моста через железную дорогу. Об этом говорится на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 8,4 млн рублей. Средства будут выделена из городского бюджета.

Так, торги пройдут с 29 июля до 6 августа. Победитель должен будет отремонтировать пешеходные путепроводы через реку Пивоварку (ул. Автотранспортная, 25) и железнодорожные пути (ул. Водопроводная, 154). Кроме того, подрядчик по контракту должен привести в порядок мосты через р. Пивоварка на ул. Кутузова и ул. Матросова.

Ремонтные работы на мостах в районе улиц Кутузова и Матросова планируется начать сразу после заключения контракта. А вот путепроводами в районе улиц Автотранспортная и Водопроводная займутся лишь с 1 сентября. При этом все работы должны быть завершены не позднее 1 ноября текущего года.

Согласно документации, часть сооружений нужно будет демонтировать и построить новые. Также планируется поменять ограждения, лестницы, асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров, отремонтировать фундаменты и т. д.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Новом рынке проведут ремонт моста. В связи с этим стаю лебедей временно перенесут на другое место.

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