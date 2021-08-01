Горняк22: В Барнаульском зоопарке оборудовали фотозону с цветным сеном

Фото: Вести22

Любители красивых снимков буду рады посетить новое место для съемок. Тем более, что больше таких фотозон в городе нет

В Барнаульском зоопарке появилась новая фотозона, которая понравится тем, кто любит яркие снимки, сообщает «Вести22».

Она выглядит как площадка с разноцветными тюками сена. Такой материал выбрали, так как он не требует больших вложений и поддерживает природный ландшафт зоопарка.

Для покраски тюков использовали безопасные красители. Обновлять цвет сена планируют каждую неделю.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открыли необычный музей в честь зебры Васи.

ТОЛК