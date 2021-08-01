Горняк22: Жара до +31 градуса ожидается в Алтайском крае 1 августа

Жара. Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

Последний месяц лета начинается в регионе с жаркой погоды — 30-градусная жара, согласно прогнозу синоптиков, продержится несколько дней

Погода в Алтайском крае

1 августа дневная температура воздуха в регионе составит +26…+31 градус. В этот день преимущественно без осадков. Ветер подует северный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В Барнауле в воскресенье днем ожидается до +26…+28 градусов и без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.

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