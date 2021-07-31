Горняк22: В России уточнили тонкости заключения брака дома или в больнице

Свадьба Фото: pixabay.com

Ранее в Сети появилась информация, что минюст якобы разрешил отделам ЗАГС заключать брак на дому и в медицинских учреждениях

Новый приказ о регистрации брака вне зданий загса регламентирует административную процедуру заключения брака при особых обстоятельствах, сообщает пресс-служба управления юстиции Алтайского края.

В ведомстве напомнили, что с 1997 года в стране действует закон, разрешающий заключение брака на дому, в медицинской или иной организации. Граждане могут воспользоваться таким правом, если вступающие в брак (или один из них) не могут сами явиться в загс из-за тяжелой болезни или по другой уважительной причине.

Кроме того, в управлении отметили, что рождение ребенка и беременность не являются основанием для регистрации брака на дому и могут стать поводом только для сокращения срока регистрации.

Ранее в России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях. Правительство также сократило сроки оформления паспорта.

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