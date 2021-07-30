Горняк22: Детский технопарк «Кванториум.22» проводит «Умные недели в Барнауле»

"Кванториум"

Слушатели узнают об истории создания батареек, альтернативных способах получения энергии и о водородной энергетике от сотрудников Центра компетенций НТИ

Российское общество «Знание» проводит второй открытый лекторий «Умные недели в Барнауле». Тематика выступлений – «Наука и IT». Два ярких популяризатора современных исследований расскажут об актуальных проблемах науки.

Научный журналист, автор книг «Вот холера!», «Вообще чума» Алексей Паевский расскажет об истории создания батареек. Его коллега по Центру компетенций НТИ Юрий Добровольский даст расширенный экскурс об альтернативных способах получения энергии и о водородной энергетике.

Начало лекций – 3 августа в 11.00 на площадке Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» (ул. Папанинцев, 113). За лучшие вопросы лекторам обещают призы.

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