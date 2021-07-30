Горняк22: Врачи прокомментировали самые популярные доводы антипрививочников

Вакцинация Фото: канал "Толк"

Врачи отметили, что если человек первый раз переболел коронавирусом в легкой форме, это не значит, что в следующий раз ему так же повезет. Поэтому нужно прививаться

Многие люди в Сети обвиняют вакцины от коронавируса в том, что они не работают, но никто и не говорил о том, что препараты способны на 100% защитить от заражения, заявил главврач Иркутской инфекционной больницы Владимир Хабудаев, сообщает «Российская газета».

По словам врача, прививка не гарантирует, что человек не заболеет, но защищает его от тяжелого течения болезни и летальных исходов.

«Точной статистики по заболевшим после вакцинации нет, но по моим наблюдениям их единицы. А вот людьми непривитыми, которые до последнего тянули с прививкой, забиты реанимации», – отметила заместитель главного врача по медчасти Инесса Борищук.

Кроме того, врачи подчеркнули, заразиться коронавирусом из-за введения вакцины невозможно. Если симптомы заболевания начались после вакцинации, то заражение произошло ранее, между первой и второй дозами.

При этом Владимир Хабудаев объяснил, что, когда семь лет назад появилась вакцина от Эболы, тоже были разговоры, что вакцина не изучена и сделана в короткие сроки. Но именно благодаря этой вакцине и противоэпидемическим мероприятиям вспышка Эболы была локализована.

Врач Инесса Борищук добавила, что вакцина не вызывает у привитых бесплодие, а, наоборот, способствует сохранению репродуктивной системы, ведь коронавирус поражает не только легкие заболевшего.

Ранее в бийской поликлинике временно приостановили вакцинацию от COVID-19. В больнице закончился «Спутник V».

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