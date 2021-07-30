Горняк22: Уроженец Алтайского края возглавил новое подразделение в следкоме России

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Новое ведомство образовалось после объединения Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного следственных управлений на транспорте СК РФ

Уроженец Алтайского края Алексей Александров возглавил новое подразделение в Следственном комитете РФ – Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте, сообщает «Банкфакс». До этого он был руководителем Западно-Сибирского следственного управление на транспорте СК РФ.

Новое ведомство будет заниматься приемом, регистрацией, проверкой сообщений, расследованием уголовных дел о преступлениях, связанных с работой транспорта и транспортных компаний.

Александров окончил Алтайский государственный университет. С 1997 года занимал разные должности в структуре правоохранительных органов: старшего следователя прокуратуры Приобского района Бийска, старшего следователя прокуратуры Бийска, следователя по особо важным делам отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Бийска, первого зампрокурора Бийска – начальника отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-разыскной деятельностью.

В 2007 году он возглавил Бийский межрайонный следственный отдел. А с января 2011 года был назначен руководителем следственного отдела по Бийску. В конце 2011 года Александров работал замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю. В 2017 году возглавил Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что министр образования Алтайского края покидает свой пост со 2 августа.

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