Горняк22: В России предлагают запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь

Дети Фото: pixabay.com

По словам авторов законопроекта, такое изменение будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних

В Госдуму внесли законопроект о запрете покупки алкоголя и сигарет на средства детского пособия. Документ опубликовали в думской электронной базе данных.

«Пособие на ребенка не должно расходоваться на алкогольную продукцию, табачные изделия и иные товары и услуги, не предназначенные для ребенка», – говорится в законопроекте.

Авторы инициативы также предложили внести поправки в Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Депутаты предложили перечислять детские выплаты на «электронный социальный счет», на котором можно будет отслеживать транзакции.

Ранее «Толк» сообщал, что в России детей-инвалидов будут обслуживать без очереди. Новый указ вносит поправки в документ 1992 года о мерах поддержки инвалидов.

ТОЛК