Горняк22: Пляж «Планета Q» могут закрыть из-за громкой вечеринки в разгар пандемии

Вечеринка. Дискотека Фото: Барнаул22

Несмотря на жалобы местных жителей и проверки ведомств, в развлекательном комплексе продолжают проводить шумные вечеринки

Развлекательный комплекс «Планета Q», расположенный в Борзовой Заимке, могут оштрафовать или временно закрыть из-за нарушения антиковидного указа губернатора. Об этом сообщает «Банкфакс».

23 июля там прошел фестиваль автозвука, несмотря на действующие ограничения. Кроме того, шум мешает жителям поселка, которые живут рядом. При этом, по словам местных, администрация на жалобы не реагирует.

В полиции отметили, что после рейда был составлен протокол об административном нарушении. Теперь руководство комплекса ждет наказание. Санкции предусматривает для юрлиц штрафы от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Свою проверку провел также Роспотребнадзор, куда материалы передали из МВД. Она показала, что акустическая система «Планеты Q» не соответствовала действующим нормам об уровне громкости. В связи с этим владельцу заведения вынесли предписание. Кроме того, за нарушение закона Алтайского края «О тишине» владельцу выписывали штраф.

Однако пока в заведении продолжаются вечеринки. Так, 30 и 31 июля там запланирована серия мероприятий.

Ранее сообщалось, что жительница барнаульского поселка Борзовая Заимка в соцсетях пожаловалась на нескончаемую дискотеку и ночной шум, который доносится со стороны развлекательного комплекса с бассейнами «Планета Q». Женщина опубликовала видео, на котором хорошо слышно, каков уровень шума в окрестностях дискотеки.

ТОЛК