ГОРНЯК22 29.07.2021
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Горняк22: Московского туриста спасатели-альпинисты сняли с опасной скалы в Горном Алтае

Горняк22
11 часов Ago

Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Скала, на которой находился мужчина, вертикальная, ее высота до места его нахождения составляла 40 метров, что значительно усложнило спасательные работы

49-летний турист из Москвы застрял на скале во время одиночного похода по Республике Алтай и не мог самостоятельно выбраться, сообщают «Новости Горного Алтая».

Мужчина в одиночку отправился по маршруту в окрестностях Мультинских озер, расположенных в Усть-Коксинском районе. Находясь на перевале, он решил спуститься к озеру Славных Девчат, однако не рассчитал силы и застрял посредине скалы. При этом турист не мог подняться обратно и спуститься вниз.

Рюкзак с продуктами и водой упал при спуске, но у застрявшего остались GPS и сотовый телефон. С их помощью он смог вызвать спасателей.

Мужчину нашли поздним вечером, когда уже темнело, поэтому спасательная операция была отложена. Утром при помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до потерпевшего и при помощи страховки и веревки вызволили его.

Москвичу дали воды и еды, сопроводив до ближайшего поселка.

Ранее сообщалось, что на Алтае во время сплава по Катуни пропал инструктор по рафтингу.

ТОЛК

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