ГОРНЯК22 29.07.2021
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Горняк22: Эксперты объяснили, почему школьники в России плохо знают иностранные языки

Горняк22
11 часов Ago

Школа Фото: pixabay.com

Эксперты отметили, что пособия по изучению иностранных языков быстро теряют актуальность. Для отражения интересов школьника они должны меняться каждый год

В школах полиглотство превращается в формальную историю: нет кадров и у детей нет особого мотива изучать иностранные языки, заявил глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов, сообщает «Слово и Дело».

«Уровень языка выше среднего можно получить только при наличии практики устной, письменной и аудиальной. У школьника должна быть возможность после урока выходить в среду. Это может быть языковой клуб или прогулка с друзьями, которые смогут пообщаться на другом языке», – объяснила репетитор по английскому языку Олеся Мачехина.

По мнению экспертов, иностранный язык нельзя освоить за два урока в неделю. И в ближайшее время с этим нельзя ничего сделать. Загруженный график школьника не позволяет добавить элективные часы или убрать лишнее, но в силах преподавателя встроить программу так, чтобы она была интересна и полезна учащимся.

При этом репетитор отметила, что выучить иностранный язык на хорошем уровне могут только те ученики, которые достаточно мотивированы из-за своих предпочтений или планов на будущее.

Ранее «Толк» сообщал, что в российских школах второй иностранный язык станет необязательным для изучения. Теперь школьникам будут преподавать его по желанию родителей или исходя из возможностей самой школы.

ТОЛК

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