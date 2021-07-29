Горняк22: Какие строительные компании Алтая добились лучших финансовых результатов

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

В рейтингах оказались как компании-гиганты строительного жилищного рынка региона, так и малоизвестные предприятия с крупной выручкой

Журнал «Автограф» и сайт «Толк» представляют рейтинг финансовой успешности строительных компаний Алтайского края по итогам 2020 года (отчетность за предыдущий год обычно появляется к середине следующего).

«Толк» проанализировал данные сервиса «Спарк-Интерфакс» по компаниям, у которых основной вид деятельности относится к сфере строительства, и определил, у каких из них оказалась самая большая выручка, а у каких – наибольшая чистая прибыль. Рейтинги по этим показателям оказались не идентичны. Хотя лидер в обоих случаях один и тот же.

В рейтинги вошли компании, которые занимаются не только жилищным строительством, поэтому широкому кругу читателей некоторые их названия могут быть не слишком известны.

Часть компаний в крае занимается так называемым коммерческим строительством – производственных, складских, торговых и других помещений. Часть – работает на подрядах в других регионах. А о части оказалось невозможно что-то узнать из открытых источников.

Что известно о «десятке»?

Фото: Александр Шелудченко

«Жилищная инициатива» (1-е место)

Генеральный директор и собственник – Юрий Гатилов.

Один из крупнейших застройщиков и лидеров жилищного рынка Алтайского края. Согласно данным НашДом.рф, сейчас возводит 142 тыс. кв. метров жилья.

В Барнауле строит жилищные комплексы «Дружный 3», «Апельсин», «Димитровские горки 2». Объем строящегося жилья сейчас – 142 тыс. кв. метров, по данным НашДом.рф. Из них в 2021 году ожидается сдача, по сведениям мэрии, 154,5 тыс. кв. метров.

Занимался преимущественно квартальной застройкой, однако практикует реализацию проектов в центре (например, проект «Димитровских горок») и других районах города («Маяк» на Потоке). В застраиваемых кварталах не раз возводил социальные объекты.

В группу компаний входит и «Строительная инициатива».

Совокупно выручка компаний за 2020 год составила почти 5,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 739 млн рублей.

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«Блок-2» (2-е место)

Генеральный директор и собственник – Александр Гросс.

Судя по списку контрагентов компании за 2020 год, «Блок-2» занимается коммерческим строительством. Среди партнеров застройщика – компании из Новосибирска, Рязанской области, Красноярского края, Москвы.

Гросс ранее имел отношение к компаниям «Магистраль» (автотранспорт), «Эльбрус» (Новосибирск, строительство), ТД «Алтай» (Новосибирск, оптовая торговля строительными и лесоматериалами).

Строительная фирма «Алтай» (3-е место)

Директор и собственник – Ибрагимов Назим Идрис Оглы.

Компания зарегистрирована в Бийске. Персонал, по данным «Спарк», – один человек. Никакой другой финансово-экономической информации о работе этой компании нет.

Телефоны, размещенные в открытых источниках, неактуальны или заблокированы. Единственным контрагентом фирмы значится «Совкомбанк». В данных арбитражного суда никаких дел с участием компании также не зарегистрировано.

Производственно-строительное объединение «Алтай» (4-е место)

Директор – Юлия Ланина.

Собственники – «Алтайкоксохимстрой-инвест» (95%) и Дмитрий Фокин. Владельцем «АКХС-инвест» является Виктор Кий.

Компания связана с брендом обанкроченного концерна «Алтайкоксохимстрой», который в свое время возглавлял Михаил Фокин – отец Дмитрия Фокина, который сам проходит процедуру личного банкротства.

Судя по списку контрагентов, компания в большей степени занимается строительством коммерческой недвижимости. Ее крупнейшим партнером по вырученным средствам, например, стала московская лизинговая компания «Альфамобиль». Также в числе контрагентов – «Европлан», «Моспромстрой», Барнаульская генерация (входит в СГК) и другие.

ЖК «Столичный» Фото: selfstroi.ru

«Селф» (5-е место)

Генеральный директор и собственник – Нодар Шония.

«Селф» – один из крупнейших игроков на рынке жилищного строительства в Барнауле, много работает в центре города, в том числе расселяет аварийное, старое жилье и строит на его месте новые здания.

Сейчас возводит жилые комплексы «Норд» (на месте старой автобарахолки), «Маяковский» (у Нового рынка), «Локомотив» (совместно с девелопером Евгением Ракшиным на месте одноименного стадиона), «Столичный» (завершает проект на пл. Октября).

Объем строящегося жилья сейчас, согласно НашДом.рф, – более 180 тыс. кв. метров. Также компания известна как подрядчик на социальных объектах – строит школы, детсады, театры в Барнауле.

В группу компаний также входят «Профресурс», СЗ «Шодо».

Выручка компаний составила 1,8 млрд рублей, прибыль – порядка 78 млн.

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СК «Проспект» (6-е место)

Директор и собственник – Алексей Котов.

Компании всего два года. В ее штате числится официально один человек. Среди контрагентов – только два банка. Ранее владелец компании имел отношение к двум компаниям Новосибирска, обе занимались торговлей, одна из них – продавала стройматериалы, судя по виду деятельности.

ИСК «Союз» и «Главалтайстрой» (7-е и 10-е места)

Генеральный директор и собственник – Владимир Отмашкин.

«Союз» – один из крупнейших игроков рынка жилищного строительства. Занимается в основном квартальной застройкой. Сейчас возводит жилые комплексы «Лапландия», «Шотландия», готовит проект строительства дома в центре Барнаула.

Всего сейчас в работе, по данным НашДом.рф, более 70 тыс. кв. метров жилья, из которых, по информации мэрии, в 2021 году ожидается сдача 56,7 тыс.

Интересы компании распространяются и на Новосибирск. В структуру холдинга входят и другие юрлица, в частности БКЖБИ №2, но у них – свои цифры и по выручке, и по прибыли.

Общая выручка предприятий составила 2,9 млрд рублей, а чистая прибыль – около 900 млн рублей.

ЖК «Новая высота» компании «Союз» Фото: Анна Меньшикова

«Бастион» (8-е место)

Директор и собственник – Максим Пузанов.

Компании 2,5 года, в ее штате числится один человек. Однако, как следует из документов арбитражного суда, компания принимала, например, участие в строительстве Центра водного спорта Динамо в Москве и судилась с субподрядчиком, получившим оплату, но не выполнившим работы.

Ранее Пузанов имел отношение к барнаульским компаниям «Мир» и «Парус», но обе уже не существуют.

«Сферум» (9-е место)

Директор и собственник – Денис Гончаров.

Компании три года, в ней числятся 13 человек. Среди партнеров компании – Рубцовский водоканал, два предприятия по сбору и утилизации отходов из Бурятии и Кемеровской области.

В других компаниях, к которым Гончаров имел отношение, его партнером был Михаил Дроздов, глава компании «Редукционно-охладительные установки», который также известен как инвестор, купивший «Титов Арену», и владелец «Карандин Арены».

Денис Гончаров – глава федерации региона по керлингу.

Выручка – это объем денег, полученных от продажи товаров и услуг предприятия или предпринимателя, без вычета расходов. Это всегда положительный показатель. Выручка скорее отражает в стоимостном выражении объем проделанной работы.

Чистая прибыль – это разница между выручкой и всеми затратами, включая зарплату, налоги, обязательные платежи, расходы на услуги ЖКХ, аренду, покупку сырья и т.д. Чистая прибыль говорит уже в большей степени об эффективности управления финансами. Иногда отсутствие прибыли, впрочем, говорит не о плохом менеджменте, а, например, о серьезных инвестициях в развитие. Фото: Александр Шелудченко

ИСК «Алгоритм», «ДСК», «Смарт»

Генеральный директор – Алексей Вотяков, собственник – Александр Тайчер.

Также входит в число лидеров по жилищному строительству в Барнауле. Возводит комплексы «Краски», «Классика» и «Джаз 2», готовит к застройке крупный квартал у аэропорта. По данным застройщика, в 2021 году ожидается сдача 42,2 тыс. кв. метров жилья.

Также «Алгоритм» готовит к застройке огромный квартал недалеко от аэропорта, в котором свои проекты будут реализовывать и другие застройщики.

Выручка компаний в 2020 году составила 617,9 млн рублей, чистая прибыль – 272,8 млн рублей.

ИСК «Строительный камень»

Генеральный директор и собственник – Сергей Иванько.

Компания сегодня возводит в Барнауле ЖК «Шоколад». У нее есть свое предприятие по производству панелей. Планируется, что компания будет выступать как один из застройщиков квартала, который готовит к застройке «Алгоритм».

«Литар»

Генеральный директор – Юрий Петров, собственники – Дмитрий Литвинов, Виктор Петров.

Судя по данным о контрактах и лицензиях, компания занимается строительством инженерных объектов для газа и нефтепереработки.

СЗ «Стройсиб»

Генеральный директор и собственник – Евгений Журавлев.

Предприятие расположено в Новоалтайске. Судя по заключенным контрактам, компания занимается строительством тепловой инфраструктуры.

Лидеры жилищного рынка

Фото: Александр Шелудченко

В Барнауле есть несколько ключевых игроков рынка жилья, которые не просто возводят подавляющее число квадратных метров, но «двигают» отрасль, определяют перспективы города и активно участвуют в градостроительной политике.

Они поднимают вопросы строительства соцобъектов, дорог, готовят проекты планировки кварталов и призывают власти к диалогу. Без ясно очерченных перспектив им трудно «считать» экономику своего будущего.

К их числу относятся как те компании, которые вошли в рейтинги по выручке и чистой прибыли, так и несколько других. Помимо уже названных ИСК «Союз», «Жилищной инициативы», «Селфа», ИСК «Алгоритм», это еще и ГК «Адалин», «Строительная перспектива».

«АдалинСтрой» и «Адалин-Строй»

(руководитель – Рихард Фаллер)

Строят крупные жилые комплексы «Ютссон» (в центре), «Мичурин парк» (у новой «Ленты»). Всего, по данным Наш.Дом.рф, более 151 тыс. кв. метров. Администрация города ожидает, что в 2021 году будут сданы 101,9 тыс. «квадратов».

Совокупная выручка компаний в 2020 году составила около 23,5 млн рублей, чистая прибыль – 51,6 млн.

ПСК «Строительная перспектива»

(руководитель – Андрей Комяков)

Возводит ЖК «Солар», «Серебряный бор», «Мирный», «Галактика», «Молодежный», «На Островского». В мэрии ожидают, что в этом году компания введет 30,9 тыс. кв. метров.

Выручка компании составила в 2020 году 325,7 млн рублей, чистая прибыль – 13,5 млн.

В Барнауле также работают и другие застройщики, но с меньшими объемами и более скромными финансовыми результатами: «Сибирия», «Регионстрой», «ПР-Холдинг», «Мотор» и другие.

ТОЛК