ГОРНЯК22 29.07.2021
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Горняк22: От +7 до +28 градусов ожидается 29 июля в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

Цветы. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

К выходным в регионе снова ожидается потепление и отсутствие осадков. 30-градусная жара вернется уже совсем скоро

Суточный перепад температуры воздуха 29 июля в Алтайском крае составит более 20 градусов. Ночью в регионе довольно прохладно: всего +7…+12 градусов. В дневные часы ожидается около +23…+28, преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует северо-восточный, с порывами до 13 м/с, передает краевой ЦГМС.

В Барнауле в четверг ожидается около +24…+26 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

ТОЛК

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