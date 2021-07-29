Горняк22: Когда Международный день тигра и что известно об этих великолепных хищниках

Тигр. Хищник Фото: pixabay.com

Во всем мире и в России 29 июля отмечают Международный день тигра 2021. В праздник «Толк» собрал десятку самых удивительных фактов об этих грациозных и опасных животных

28 июля, 9:27

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Что известно о тиграх

Главное отличие тигров друг от друга – это количество полос на шкуре и их форма и расположение. У тигров может быть до 100 полос на шкуре, рассказывает WWF. Самый длинный и густой мех у амурского тигра. Это вообще самый крупный подвид в мире. А еще у этих тигров самые длинные хвосты. Уссурийский, сибирский и амурский – это один и тот же подвид тигра, обитающий на Дальнем Востоке России. В американской научной литературе амурский тигр значится как Siberian Tiger. Тигры убивают ровно столько животных, сколько могут съесть. Поэтому они никогда на подрывают популяцию копытных на своей территории. Тигры становятся самостоятельными в возрасте двух лет, однако в 11 месяцев они уже могут добыть себе еду. В дикой тайге тигры редко доживают до десяти лет. Более 5 тыс. тигров живет в клетках на «тигриных фермах» в Китае. Владельцы этих организаций надеются на снятие запрета на торговлю частями тела тигра. За убийство тигра в России браконьеру грозит штраф до 100 тыс. рублей и тюремный срок до двух лет. За последние 100 лет численность тигра в мире сократилась в 25 раз.

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