Горняк22: С Днем куриных крылышек! Какие еще праздники отмечают сегодня, 29 июля
Куриные крылышки. Еда Фото: RitaE с сайта Pixabay
В четверг, 29 июля, в США отметят кучу съедобных праздников, на Бермудах отпразднуют истребление рабства, а весь мир вспомнит о необходимости беречь тигров
Какие праздники сегодня, 29 июля
- Международный день тигра отмечают в России и мире. Этот праздник признан напомнить, как важно охранять этих животных, которых, по данным WWF, за последние 100 лет стало аж в четыре раза меньше.
- Православные христиане чествуют икону Божией Матери Чирскую (Псковскую) и священномученика Афиногена Пидахфойского.
- В США 29 июля отмечают День лазаньи, День куриных крылышек и День хот-дога с соусом чили.
- На Бермудах празднуют важное историческое событие – День отмены рабства (Emancipation Day).
- 29 июля именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла, Петра.
Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»