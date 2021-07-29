Горняк22: На трассе Бийск – Белокуриха Toyota влетела между прицепами КамАЗа
Авария у поворота на Верх-Обское Фото: ЧП Бийск
«Наверное, думал, проскочить, но, жаль, не нашел кнопку взлета», — пишут комментаторы, обсуждая серьезное ДТП: легковушка оказалась буквально зажатой между грузовыми прицепами
Вечером 28 июля на трассе Бийск – Белокуриха у поворота на село Верх-Обское Toyota Caldina оказалась затертой между прицепами КамАЗа.
Очевидцы аварии говорят, что, скорее всего, или водитель пытался проскочить, но не увидел, что у грузовика два прицепа, либо КамАЗ поздно показал поворот.
В группе ЧП Бийск сообщили, что, несмотря на серьезные повреждения, в Toyota все выжили – там был водитель и два пассажира. У мужчины и женщины разбита голова, у пожилой женщины перелом плеча и черепно-мозговая травма.
«Даже специально будешь целиться, и то так не получится»,
«Это как надо так залететь, летом, на асфальте? Там еще и знак ограничения скорости стоит», – пишут комментаторы.