Горняк22: Выкинутого из окна бийского младенца перевели в больницу Барнаула
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
По словам врачей, трехмесячная малышка просто родилась в рубашке – состояние девочки стабильное. Мотивы жестокого обращения с ребенком матери все еще выясняет следственная группа
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева накануне провела день в Бийске – разбиралась в причинах жестокого обращения мамы с младенцем, сообщила она подписчикам в Instagram. Девочку сейчас перевезли в Барнаул, где ей будет оказываться медицинская помощь.
Кроме того, детский омбудсмен рассказала о судьбе второго ребенка женщины – шестилетний мальчик сейчас под присмотром бабушки.
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«В течение дня с ней встретилась, обсудили необходимость оказания материальной помощи семье, так как ребенок пойдет в школу. С бабушкой детей на постоянной связи», – рассказала Ольга Казанцева.
Сообщается, что семья не состояла на учете в органах опеки, считалась благополучной. За свои поступки матери, если она придет в себя (женщина находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бийска), придется отвечать перед следствием.