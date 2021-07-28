Горняк22: В Томске медсестра уничтожала вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса Фото: rospotrebnadzor.ru

По какой причине медработник пошла на преступление и утилизировала вакцину, не уточняется. Полицейские возбудили уголовное дело

В Томске 63-летнюю медсестру подозревают в растрате вакцины от коронавируса и внесении ложных сведений о прививках, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, с июня по июль этого года сотрудница больницы вносила в базу данных ложные сведения о якобы сделанных прививках от коронавируса, а сама уничтожала вакцину. Предполагается, что медработник торговала справками о вакцинации.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

Ранее в Калужской области супругам вкололи физраствор вместо вакцины от коронавируса. После инцидента в регионе организовали проверку всех пунктов вакцинации.

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