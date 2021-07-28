Горняк22: В Алтайском крае вырастет компенсация на газификацию

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Сейчас в крае определяют количество тех, кто сможет претендовать на льготу. После этого будет решено, откуда выделят средства и сколько

В Алтайском крае в 2021 году планируют увеличить размер и объем компенсаций на газификацию населения, сообщает пресс-служба АКЗС. Этот вопрос обсудили представители правительства, депутаты АКЗС и поставщики газа.

Так, глава региона поддержал предложение увеличить компенсацию с 20 до 50 тыс. рублей (примерно 50% от суммы затрат).

«Возможно, для отдельных категорий процент возмещения будет выше. Для этого надо просчитать сколько льготников проживает на территориях, подлежащих догазификации», – уточнил Александр Романенко.

Министерство соцзащиты Алтайского края и региональный оператор газификации сейчас составляют списка льготников. В итоге, когда сумма будет определена, ее заложат в бюджет на 2021 и 2022 годы. Ожидается, что в этом году на выплаты будут направлено больше средств, чем планировалось.

Что касается источников финансирования, то в АКЗС «Толку» заявили, что как минимум часть средств будет выделена из сумм, которые выделены, но не осваивают на газификацию.

Сейчас жители края получают всего 20 тыс. компенсации. Для этого они подают заявление через соцзащиту с подтверждающими документами. Эта схема начисления будет сохранения, изменится лишь сумма.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появился региональный штаб по газификации. Он будет заниматься поиском решений для подключения к газовым сетям жителей региона. В первую очередь новая структура будет вырабатывать механизмы для реализации программы догазификации в крае.

ТОЛК