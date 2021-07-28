Горняк22: В Бийске женщина выбросила младенца из окна и выпала сама

Скорая помощь Фото: телеканал "Толк"

Предположительно, мать и ребенок выпали из окна седьмого этажа. После падения их госпитализировали в больницу. Подробности выясняются

27 июля 33-летняя жительница Бийска выбросила из окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь, а затем выпала сама, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей.

По данным соцсетей, ЧП произошло на улице Короленко.

Сейчас женщина и ребенок госпитализированы. В каком они находятся состоянии, не уточняется.

На месте работает полиция, медики.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Следователи выясняют причины, а также подробности ЧП.

По данным Mash, женщина пошла на отчаянный поступок из-за расставания с мужем, который ушел из семьи около двух месяцев назад.

Сегодня он пришел к ней домой, чтобы забрать вещи. После этого она подошла к окну – сначала выбросила ребенка, потом выпала сама. В тяжёлом состоянии обеих доставили в больницу.

В момент происшествия дома находились мама женщины и другие дети — шестилетний сын и четырехлетняя дочка. Детей передали бабушке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина на простынях спустилась из окна шестого этажа.

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