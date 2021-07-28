Горняк22: Блогер Дава подарил дом молодой семье из Новосибирска

Давид Манукян Фото: кадр из youtube.com

Недавно блогер в своих соцсетях запустил акцию добрых дел «Все будет хорошо», в рамках которой начал помогать нуждающимся людям по всей стране

Блогер Давид Манукян подарил дом с участком молодой семье из Новосибирска. Об этом его поклонница Ксения рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Женщина рассказала, что уже долгое время они с мужем строят жилье и попросила у Манукяна поставить окно в комнату для дочери. Блогер, который сам родился и вырос в Новосибирске, заметил ее сообщение и решил помочь семье не только с окном, но и с домом.

«Я и подумать не могла, что когда-нибудь к нам приедет Давид и просто подарит нам дом мечты. Но именно так и произошло. Я подумала: «Ведь чудес не бывает…», а сейчас осознаю и понимаю, что чудеса бывают», – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Александровна (@kseniyabauer94)

Ранее Моргенштерн перевел 10 млн рублей больному ребенку и запустил челлендж. Его инициативу поддержали и другие известные люди.

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