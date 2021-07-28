Горняк22: Диетолог перечислила признаки отравленного нитратами арбуза

Арбуз Фото: pixabay.com

Эксперт отметила, что при отравлении нитратами у человека начинается головная боль, посинение конечностей и повышается давление

Летом первую партию арбузов и дынь рекомендуется пропустить, ведь они могли дозревать не совсем естественным образом, заявила диетолог Марият Мухина, сообщает «Слово и Дело».

Диетолог подчеркнула, что крупные арбузы-тяжеловесы – это явный признак того, что их вырастили с применением дополнительных средств. В идеале плод должен весить не больше 5 кг.

«Среди косвенных признаков нитратов – ярко-красная, но с небольшим фиолетовым оттенком мякоть арбуза, волокна желтого цвета, идущие от сердцевины, а также гладкая поверхность вместо сахаристых крупинок», – отметила Марият Мухина.

По ее словам, сейчас существуют бытовые тестеры, которые показывают степень содержания нитратов в продуктах. Таким образом можно проверять арбузы и дыни.

Диетолог подчеркнула, что в арбузе не должно быть непривычных глазу вещей, например слизистой мякоти. Кроме того, она порекомендовала покупать фрукты на специализированных рынках, ведь там хоть как-то следят за качеством продуктов.

Ранее «Толк» сообщал, что врач назвала людей, которым лучше не злоупотреблять арбузами. По ее словам арбуз рекомендуется есть по 200-300 граммов в день и не сочетать с другими продуктами.

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