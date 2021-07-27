Горняк22: В детском лагере на Алтае выявили массовое заражение коронавирусом

Манжерок. Канатная дорога Фото: @pretorius.ks

В настоящее время все дети, а их в лагере было 124, переданы родителям. Деятельность лагеря временно приостановлена

В детском лагере «Манжерок» произошло массовое инфицирование коронавирусом – тесты подтвердили COVID-19 у 24 детей и трех вожатых, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

23 июля у одного из детей был выявлен COVID-19. После этого тестирование провели среди всех детей и персонала.

По данному факту проводится внеплановая проверка, лагерь закрыт, в нем проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Также сообщается, что все контактные лица изолированы.

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