Горняк22: Российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ-2020

Спортивные гимнастки Фото: instagram.com/toprusgym

Финал в этом виде соревнований среди женских команд состоится 27 июля. Мужские команды разыграют олимпийские медали на день раньше

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в квалификации командного многоборья олимпийского турнира в Токио, сообщает RT.

Российская команда в составе Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Ангелины Мельниковой набрала 171,629 балла и опередила основных соперниц из США и Китая.

Американки стали вторыми (170,562 балла), китаянки оказались третьими (166,863 балла).

Спортсменки Мельникова и Уразова также квалифицировалась в финал личного многоборья. В отдельных видах в финале Анастасия Ильянкова выступит на разновысоких брусьях, Лилия Ахаимова в опорном прыжке, Уразова и Листунова – на бревне и вольных упражнениях.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайскому стрелку не хватило всего полбалла для выхода в финал на Олимпиаде. Только один российский спортсмен сумел пройти в восьмерку финалистов.

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