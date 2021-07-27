Горняк22: Главе алтайского минспорта вслед за министром образования прочат переезд

Алексей Перфильев Фото: Анна Меньшикова

Министру спорта Алексею Перфильеву не первый раз предрекают скорую отставку и переезд, он продолжает опровергать эту информацию

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев может покинуть пост и уехать из региона на повышение в течение ближайшего месяца, сообщил источник «Толка». Однако сам глава минспорта не подтвердил эти данные.

В разговоре он коротко назвал данную информацию слухами.

Напомним, сегодня же стало известно, что так же может поступить и глава минобра региона Максим Костенко. Для уточнения этой информации «Толк» направил запрос в ведомство.

Слухи о возможном отъезде Перфильева возникают уже не первый раз. В декабре такая информация прошла в телеграм-каналах – ему предрекали пост главы одной из федераций. Но тогда министр опроверг сведения, сказав, что ему действительно поступают предложения из Москвы, но он остается в крае.

Перфильев тогда сообщил, что отвечает за проведение таких знаковых турниров, как этап Кубка мира на байдарках и каноэ, этап ралли «Шелковый путь», Первенство России по боксу. Однако, отметим, все эти соревнования уже завершились, и аналогичных им по статусу, тем более в условиях развернувшейся пандемии, в крае пока не запланировано. Соответственно, эти «долги» Перфильев уже закрыл.

ТОЛК