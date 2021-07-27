Горняк22: Рубцовчанка получила 250 тысяч рублей после взрыва резервуара с пивом

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Прокурор города предъявил иск в интересах женщины к ее работодателю и собственнику пивной тары, который был удовлетворен судом

В Рубцовске пострадавшая при взрыве резервуара с пивом работница получила компенсацию морального вреда на сумму в 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установили, что при взрыве резервуара со слабоалкогольным напитком сотрудница получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью. После этого суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда и обязал работодателя выплатить пострадавшей компенсацию в 250 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что мать пострадавшей на батуте в Барнауле девочки рассказала о «торге» обвиняемой. Пока стороны не смогли окончательно договориться о компенсациях.

ТОЛК