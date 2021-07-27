Горняк22: Парикмахеры и ведущие. Кого коснется обязательная вакцинация в Алтайском крае

Стрижка. Прическа. Парикмахер Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay

Помимо чиновников, силовиков, работников здравоохранения и образования обязаны сделать вакцину свыше 60% людей, предоставляющих «бытовые услуги» населению

27 июля вступил в силу постановление главного санитарного врача Алтайского края Ирины Пащенко о частичной обязательной вакцинации населения региона. Работникам профессий, связанных с тесным общением с другими людьми, необходимо сделать первую прививку до 22 августа, вторую – до 19 сентября.

Под действие постановления подпадает свыше 170 тыс. человек. Привить необходимо 60% и выше в каждой конкретной организации. При этом не сообщается, должен ли быть у оставшихся 40% методвод либо достаточно простого желания не прививаться.

Кто обязан привиться в Алтайском крае

Обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против COVID-19 подлежат работники следующих сфер:

– торговли и общепита (продавцы, фармацевты, сотрудники кафе, столовых, ресторанов),

– образования (учителя, воспитатели в детских садах, педагоги вузов, педагоги допобразования, специалисты органов опеки),

– здравоохранения (все медики),

– социальной защиты и МФЦ,

– ЖКХ и энергетики (работники УК и ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций (СГК, «Барнаульский водоканал», «Барнаульская горэлектросеть», «мусорных» регоператоров и т.д),

– банковских услуг (сотрудники банков и микрофинансовых организаций),

– услуг связи (работники «Почты России», салонов операторов связи),

– санаторно-оздоровительных и туристических услуг (в том числе работники гостиниц и хостелов),

– спортивно-оздоровительных услуг (сотрудники фитнес-клубов, тренажерных залов),

– общественного транспорта и такси (кассиры, кондукторы, водители)

– государственной и муниципальной службы (сотрудники всех министерств и управлений региона),

– органов власти и местного самоуправления (все чиновники и судьи),

– силовых структур (полиции, Росгвардии, МЧС, УФСИН, СКР),

– бытовых услуг.

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Обязаны ли прививаться студенты

Больше всего вопросов у граждан вызвал пункт «бытовые услуги», который также содержится в списке. Согласно приказу Минпромторга, к этой сфере относятся десятки видов деятельности. Вот некоторые из них:

– парикмахерские и косметические услуги,

– организация похорон, изготовление памятников,

– стирка и химчистка,

– пошив одежды и обуви, текстильных и меховых изделий, изготовление вязаных изделий,

– уборка помещений и домов, подметание улиц и уборка снега,

– услуги по дневному уходу за детьми,

– ремонт бытовой техники, машин, одежды и обуви, часов, очков, ювелирных изделий, музыкальных инструментов и прочего оборудования,

– прокат бытовой техники, велосипедов, автомобилей, мебели, музыкальных инструментов и т.д.,

– аренда и лизинг различной техники, в том числе автомобилей,

– техобслуживание и ремонт транспортных средств, автомойка,

– буксировка транспортных средств,

– малярные, стекольные, сварочные, отделочные, кровельные, столярные, железобетонные и кирпичные работы,

– строительство жилых и нежилых зданий,

– металлообработка,

– растениеводство,

– фотоателье, кинолаборатории,

– издательская деятельность и копирование документов,

– организация обрядов (праздников, в том числе свадеб).

Интересно, что при таком длинном списке обязанных привиться туда не входят работники СМИ и студенты, в том числе учащиеся медицинских вузов и ссузов.

Ответственность за то, чтобы привилось необходимое число сотрудников, лежит на руководителях. Они обязаны проводить «информационно-разъяснительную работу по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок». Наказывать за несоблюдение графика вакцинации будет Роспотребнадзор.

Напомним, ранее главный санитарный врач региона Ирина Пащенко объясняла, что на протяжении семи недель подряд идет рост заболеваемости ковидом, причем больше всего болеют не пенсионеры, как ранее, а взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64-х лет.

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