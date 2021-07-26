Горняк22: Один человек пострадал в ночном ДТП на улице Аванесова в Барнауле

Улица. Ночь. Автомобили Фото: pixabay.com

Ночью в Нагорной части Барнаула произошло дорожно-транспортное происшествие – на месте работали сотрудники скорой медицинской помощи и полиция

Минувшей ночью в Барнауле на улице Аванесова не смогли разъехаться два автомобиля, сообщает служба «Аварком «Алтай».

Автомобиль Nissan Sunny, выезжавший из переулка Чарышского на Аванесова не уступил дорогу Chevrolet Lanos, который двигался по главной в правом ряду.

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В результате столкновения пострадал пассажир, который ехал в автомобиле Nissan, у обоих автомобилей покорежены передние части кузова.

На месте ДТП работали спецслужбы и бригада скорой медицинской помощи.

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