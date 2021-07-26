Горняк22: Дожди и до +34 градусов ожидается 26 июля в Алтайском крае

Лето. Город. Погода Фото: Виталий Барабаш

В регионе начало новой недели будет жарким, но уже со вторника ожидается снижение температуры воздуха до +24 градусов и дожди

Погода в Алтайском крае

Днем 26 июля в регионе всё еще жарко – ожидается, что температура воздуха составит +29…+34 градуса. В течение дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможно выпадение града. Утром местами туман. Ветер подует южный, затем сменится на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в понедельник воздух прогреется до +29…+31 градуса. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Южный ветер в течение дня сменится северо-западным, подует со скоростью 7-12 м/с.

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