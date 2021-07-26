Горняк22: Когда отмечают День дяди и тети 2021 и что подарить в праздник

Подарок. Праздник. Коробка

В понедельник отмечают семейный праздник — День дяди и тети. Эти люди всегда готовы прийти на помощь братьям и сестрам и погулять с любимыми племянниками

26 июля 2021 в США – Национальный день тети и дяди. Аналогичные праздники отмечают в Колумбии и Мексике, пишет konsulmir.com.

Тети и дяди – это сестры и братья родителей.

Дядь и теть у ребенка может быть много (в зависимости от того, насколько большая семья была у его родителей). Праздник 26 июля – повод для племянников сделать приятное своим любимым взрослым и от всей души подарить им приятные подарки.

Девушки. Подруги. Молодежь Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

При выборе подарка на День тети и дяди в первую очередь стоит ориентироваться на предпочтения родственников. Возможно, дядя увлечен рыбалкой или другими активными хобби. Тогда его могут порадовать термокружка или термос, походный плед, подушка для автомобиля или даже резиновые сапоги. Если тетя следит за своим внешним видом и всегда прекрасно выглядит, возможно, ее приведет в восторг новая помада или сертификат в магазин косметики или одежды.

Беспроигрышные варианты подарка – фрукты или ягоды, самодельная открытка или стенгазета, календарик с общим красивым фото тети и дяди с племянниками.

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