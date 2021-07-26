Горняк22: Когда и как отмечают День парашютиста 2021 и как с ним поздравить
Парашютист. Небо. Спорт Фото: pixabay.com
Профессионалы и любители парашютного спорта отмечают свой профессиональный (и пока не официальный) праздник в конце июля
В 2021 году День парашютиста – 26 июля.
В этот день в 1930 году группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Именно это событие положило начало массовому развитию парашютизма в Советском Союзе, пишет «Календарь событий».
Поздравления с Днем парашютиста
Не каждый может прыгнуть с парашютом —
Отвага, сила духа здесь важны,
Удача и терпенье много значат,
Специальные умения нужны.
Парашютист — синоним к слову смелость.
Шаг в бездну сделать очень нелегко:
Лететь и думать, где бы приземлиться,
И чувствовать, что очень высоко.
Пусть мужество их будет нам примером
Того, как можно страх преодолеть,
Найти в себе уверенность и веру,
И слабость побороть свою суметь!
Небу, бросаясь в объятия,
Паришь в вышине, словно птица
Тебя я поздравить хочу
Сегодня с днем парашютиста.
Другом пусть будет ветер,
Крепки и надежны стропы,
Воздушный поток за руку
Ведет по небесным тропам.
Внизу проплывает земля
И ждет, когда к ней вернешься,
Судьбой стали твоей
Небесный простор и солнце.
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