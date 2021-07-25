Горняк22: Новым главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин

Валерий Карпин Фото: РФС

Карпин получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов

Российский футбольный союз назначил нового главного тренера сборной России по футболу. Им стал российский специалист, тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Об этом говорится на сайте РФС.

Контракт с ним будет подписан 26 июля сроком действия до 31 декабря 2021 года. Однако в последующем его можно будет продлить. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и своем клубе.

В РФС отметили, что Карпин был одним из лучших российских игроков своего поколения, выступал и за клубы, и за сборную России.

Ранее тренером сборной был Станислав Черчесов, он возглавлял команду с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 сборная под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. После этого его уволили с поста главного тренера сборной.

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