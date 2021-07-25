Горняк22: В Барнауле из-за опрессовки прорвало трубу с водой

Фото: Барнаул22

Барнаул активно готовится к новому отопительному сезону. Сейчас в городе проходят гидравлические испытания на теплосетях

24 июля в Барнауле в районе дома по адресу: улица Трактовая, 7 произошла коммунальная авария – порыв теплосетей, сообщает «Barnaul22».

По словам очевидцев, трубы, которые дали течь, тянутся от ТЭЦ-3. Причиной ЧП могла стать опрессовка, в результате которой произошло повреждение сетей.

На кадрах видно, что вода течет с теплосети и заливает дорогу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в районе Потока рванули трубы с водой из-за опрессовки.

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