Горняк22: Британские врачи обнаружили новый штамм коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ученые знают несколько штаммов коронавируса. Сейчас чаще всего встречается штамм «дельта». Однако может появиться тот, которые его вытеснит

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) выявили 16 случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.621, сообщает РИА «Новости». Основная часть заболела инфекцией после поездки за границу.

Теперь врачи исследуют новую мутацию вируса, чтобы понять, как она себя ведет в организме и как на него влияет вакцина.

Сейчас в мире наиболее распространена «дельта» мутация коронавируса. Ее обнаружили почти во всех европейских странах. В ВОЗ отметили, что она будет доминировать в мире и вытеснять остальные мутации до тех пор, пока не найдется более более сильный «конкурент».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае активно циркулирует штамм коронавируса «дельта».

ТОЛК