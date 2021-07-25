Горняк22: Жара до +34 градусов накроет Алтайский край 25 июля

Жара. Лето. Погода Фото: Виталий Барабаш

В заключении недели жара достигнет своего пика, затем постепенно пойдет на спад — ко вторнику в регионе будет прохладнее и пройдут дожди

Днем 25 июля температура воздуха в Алтайском крае составит +29…+34 градуса. В отдельных районах в этот день возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в воскресенье столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса. Осадков не ожидается. Ветер подует южный, 3-8 м/с.

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