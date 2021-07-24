Горняк22: В бийском лесу возле дороги нашли труп мужчины

Следственный комитет. Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего. Предположительно, это мог быть пропавший местный житель, которого объявили в розыск

В бийском районе Заречье нашли тело неизвестного мужчины, сообщает «Бийский рабочий». По данному факту следователи уже начали проверку.

Известно, что на тело наткнулись грибники. По словам очевидцев, погибший лежал в трех метрах от лесной дороги. На нем были надеты синие штаны и спортивная розовая кофта.

Установить личность погибшего удастся после экспертизы.

Ранее в лесополосе в Барнауле нашли труп сотрудника полиции в сожженом служебном автомобиле. Сейчас подозреваемый в расправе арестован, ему предъявлено обвинение.

ТОЛК