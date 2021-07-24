Горняк22: В Барнауле открылся еще один комплекс бассейнов под открытым небом

Бассейн. Вода Фото: pixabay

Это пляжный клуб в самом центре спального района Барнаула для детей и взрослых. Там есть летняя веранда, анимация для детей, лаунж-зона, волейбольная площадка

В Барнауле открылся комплексов бассейнов под открытым небом Pool Side (ул. Жасминная, 3). Об этом говорится на странице бассейна в Instagram.

Так, в комплексе расположились два бассейна – взрослый и детский, лаунж-зона, детская площадка, волейбольная площадка, кафе.

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Стоимость билета – 500 рублей взрослый, 250 – детский. В вечернее время цена снижена.

Ранее сообщалось, что в Барнауле появится еще один пляжный комплекс с открытыми бассейнами. Площадку откроют рядом с ледовым дворцом «Карандин-Арена» на Солнечной Поляне. Здесь будут функционировать две чаши, развлекательный комплекс с детской игровой и волейбольной площадками, лаунж-зоны, кафе европейской кухни.

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