Горняк22: В Сибири выросли цены на мясо курицы после пожара на «Алтайской бройлере»

"Алтайский бройлер" Фото: Анна Меньшикова

По словам экспертов, повышение цены на мясо курицы повлекло за собой увеличение стоимости свинины. Дефицит продукции частично перекрывают другие производители

В Новосибирске мясо курицы начало пропадать с полок магазинов. При этом цены на курятину резко подскочили почти в два раза, сообщает «Континент Сибирь».

Эксперты отметили, что одним из факторов увеличения стоимости куриного мяса стал поджар на предприятии «Алтайский бройлер». Птицефабрика поставляла продукцию в том числе и в Новосибирскую область.

Пока крупные ритейлеры защищены от роста цен за счет договоренностей с поставщиками, но по истечению месяца цена на курятину расти.

По предварительной информации, с «Октябрьской птицефабрикой» была достигнута договорённость о поставках живого товара из птичников» Алтайского бройлера».

Напомним, что 3 июля в Бийске загорелись помещения предприятия «Алтайский бройлер». Сейчас на месте пожарища ведутся работы по демонтажу и утилизации продукции, которая в момент пожара хранилась на складе и в холодильниках. Предприятие остановило работу.

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