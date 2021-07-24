Горняк22: Сибирский фотограф попал в ковидный госпиталь и назвал его филиалом ада

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

По словам фотографа, после ковидного госпиталя он понял, что риск побочных эффектов от прививок не идет ни в какое сравнение с риском тяжелых последствий от заболевания

Красноярский фотограф Вадим Витчинкин заявил, что после пребывания в ковидном госпитале изменил свое отношение к вакцинам, сообщает «Проспект Мира».

Сибиряк рассказал, что заразился коронавирусом, когда лежал в отделении урологии. После этого его перевели в пульмонологию. Отделение, где лечат коронавирус, показалось ему «филиалом ада на земле», но при этом он отметил, что врачи делают все возможное для выздоровления больных.

«Сумрачный ковидарий производит постапокалиптическое впечатление. Весь медперсонал с головы до ног закутан в медицинские скафандры. Кровати стоят в коридорах (они там в основном как допрезерв), постоянно слышно бульканье кислородных аппаратов и кашель больных», – рассказал он.

По словам Витчинкина, до болезни он скептически относился к вакцинам от коронавируса. Его настораживала активная пропаганда вакцинации. Теперь же, когда он увидел происходящее своими глазами, он советует людям обязательно сделать прививку.

Ранее в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию. Работники почти 20 сфер деятельности должны будут привиться в обязательном порядке.

ТОЛК