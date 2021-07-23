Горняк22: В российских магазинах к осени резко подорожает одежда и обувь

Одежда Фото: pexels.com

Эксперты также отметили, что инвестиции в открытие магазинов становятся очень дорогими из-за рекордного роста цен на стройматериалы, дерево и металл

Россиян предупредили об осеннем подорожании одежды и обуви на 10%. По мнению ретейлеров, в начале 2022 года цены на эти товары вырастут еще на 15-20%, сообщает «РБК».

Представители рынка рассказали, что рост цен на одежду и обувь связан с повышением стоимости сырья и перевозок. Эксперты отметили, что из-за пандемии стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз по сравнению с прошлым годом.

По словам специалистов, хлопок резко вырос в цене на 35%. Увеличилась стоимость и синтетического волокна – эластана, а также других материалов. Ретейлеры отметили, что на цену товара влияет и ослабление рубля.

Ранее «Толк» сообщал, что в России подсчитали траты на минимальный школьный набор. В базовый набор товаров вошли школьная форма и канцелярия: альбомы, карандаши и ручки.

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