Горняк22: В России предложили ввести «космический» штраф за болтовню по телефону за рулем

Водитель Фото: pexels.com

Глава общественного движения предложил внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и повысить наказание за пользование телефоном

В России предложили почти в семь раз повысить штраф за использование телефона за рулем, сообщает RT.

Автор инициативы руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сослался на ДТП в Москве, где погибли двое детей из-за того, что 18-летняя водитель якобы отвлеклась на телефон и не заметила пешеходов.

По мнению общественного деятеля, такое поведение создает угрозу жизни и здоровью других людей, поэтому штраф в полторы тысячи рублей нужно поднять до десяти тысяч рублей.

Напомним, что 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова, находясь за рулем Mazda, сбила на пешеходном переходе троих детей. Двое из них погибли. 19 июля суд арестовал девушку до 16 сентября.

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