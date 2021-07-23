Горняк22: Президент Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19

Владимир Путин Фото: Фото: kremlin.ru

По мнению президента, лето 2021 года стало «очередным испытанием в борьбе с коронавирусной инфекцией», и он понимает, что «люди устали»

Темпы вакцинации в России необходимо ускорить, считает президент Владимир Путин, однако навязывать прививку нельзя. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Важно убеждать людей о необходимости сделать прививку, считает президент. Причем, «разъяснять подробно и квалифицированно» – у людей могут возникнуть сложные вопросы по поводу вакцинации.

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