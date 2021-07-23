Горняк22: Астрологи рассказали, как любовь меняет представителей каждого знака зодиака

Знаки Зодиака Фото: pexels.com

Скорпионы после встречи с настоящей любовью учатся доверию и обретают спокойствие, а Стрельцы начинают на первый план ставить отношения, а не карьеру и деньги

Родившиеся под знаком Овна становятся в отношениях спокойными и мягкими, сообщает «Слово и Дело».

По словам астрологов, Тельцы долго ищут вторую половинку, но если находят, окружают ее вниманием и заботой. Близнецы, когда влюбляются, обретают постоянство и сосредотачиваются на своём партнере. Раки ради чувств готовы покинуть свою зону комфорта.

«Львов, которые обожают быть в центре внимания окружающих, в отношениях ищут внимание только со стороны партнера. Влюблённая Дева просто не замечает недостатков своего партнера. А Весы, когда влюбляются, тратят все силы, чтобы стать лучше для своего любимого человека», – отметили эксперты.

Специалисты отмечают, что Козероги и Рыбы в отношениях становятся более открытыми и внимательными, а Водолеев любовь делает настоящими романтиками.

Ранее астрологи посоветовали, как защитить свою энергию от энергетических сдвигов, которые могут провоцировать людей быть чувствительными, восприимчивыми.

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